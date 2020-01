Claudia Dionigi, il costume è troppo scollato: lo scatto bollente – FOTO

Claudia Dionigi è sempre più seguita sui social. La famosa corteggiatrice si è fatta conoscere l’anno scorso a Uomini e Donne, per come ha corteggiato Lorenzo Riccardi. La sua ironia e il suo carattere fumantino lo hanno fatto innamorare: i due oramai stanno insieme da un anno e sono sempre più uniti. Già durante il trono in tantissimi hanno cominciato a seguirla su Instagram, ma ora conta più di un milione di followers.

Oltre ad essere simpaticissima, Claudia è anche e soprattutto una bellissima donna. I suoi scatti fanno sempre innamorare i suoi fans che la seguono ogni giorno con passione e con affetto. L’ultimo scatto, in particolare, ha fatto impazzire chi la segue: nella foto in questione Claudia indossa un costume ad un pezzo con uno scollo vertiginoso che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. La foto ha ricevuto tantissimi likes e apprezzamenti, commenti di ogni tipo da parte di chi la segue con costanza tutti i giorni: “Sei sempre più meravigliosa, una bellezza acqua e sapone. Che dire? Il tuo Lorenzo è davvero un uomo fortunato”.