Se l’affare Bernardeschi Rakitic con il Barcellona sembra ormai saltato, il calciomercato Juve vede comunque un altro scambio fatto coi catalani.

Il calciomercato Juve non si chiude con l’acquisto di Dejan Kulusevski e con il rinnovo di Wojciech Szczesny. Potrebbe esserci anche dell’altro infatti, e si tratterebbe di qualcosa di grosso. Messa a punto l’acquisizione del centrocampista svedese dall’Atalanta (anche se attualmente è in prestito al Parma) in cambio di 30 milioni di euro, il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, ha fatto sapere che il discorso con il procuratore di Szczesny per prolungare l’attuale accordo in scadenza a giugno 2021 con il portiere bianconero sembra essere a buon punto. Ecco però che spunta una grossa opportunità per i campioni d’Italia in carica di poter arricchire il proprio organico con un elemento di indubbio spessore tecnico e caratteriale.

Calciomercato Juve, scambio Bernardeschi Rakitic ormai saltato

Il Barcellona e la Juve starebbero effettuando dei sondaggi reciproci per poter cercare di capire quanto concrete possano essere le possibilità di imbastire uno scambio Rakitic Bernardeschi. Il centrocampista croato, vicecampione del mondo in carica andrà in scadenza sempre nel 2021, ma a quanto pare un prolungamento con i catalani non sarebbe nei piani né della società spagnola né del calciatore stesso. Ecco quindi che la Juventus potrebbe decidere di sacrificare Federico Bernardeschi pur di tamponare il prevedibile esborso economico necessario per arrivare a Rakitic.

I protagonisti sono Marques e Matheus Pereira

Resta da valutare la volontà dell’ex Fiorentina, il quale non sarebbe entusiasta di vedere il proprio nome inserito in qualche trattativa di mercato. Ad oggi in realtà questo affare pare essere di difficile reralizzazione, tanto che da più parti si parla di trattativa fallita. I due club però starebbero discutendo per condurre in porto un altro scambio, da condurre alla pari. Quello tra Marques e Matheus Pereira, con il primo che approda a Torino e l’altro che va in blaugrana. Entrambi sono giovanissimi, e Matheus Pereira – nato nel 2000 – in particolare ha già esordito in prima squadra con Massimiliano Allegri. Marques è un classe 1998, trequartista brasiliano, che verrebbe aggregato alla formazione Under 23.