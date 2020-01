Dopo 2 speciali il belga della Hyundai Thierry Neuville comanda la classifica provvisoria delle Rally di Montecarlo davanti ad Ogier e Tänak.

E’ partita con due prove in notturna la stagione 2020 del mondiale rally. A chiudere la giornata inaugurale del Monte davanti a tutti è stato il vice-campione in carica su i20 malgrado qualche problema con le note. Bene anche Sébastien Ogier, al debutto sulla Toyota e autore del miglior crono nella PS 1. Terzo, pure lui alla scoperta di una nuova vettura, ossia la i20, l’iridato Ott Tänak.

Quarto posto per Elfyn Evans, al volante della Hyundai dopo una carriera costruita sulla Ford. Quinto l’Extraterrestre Sébastien Loeb, attento a non correre rischi sul fondo scivoloso, poi la Fiesta di Esapekka Lappi, alle prese con noie alle temperatura dell’acqua. Stessa sorte per il suo team-mate Teemu Suninen, fermato poi da un ko alla trasmissione.

Ottima la prestazione del rookie tra i big di Kalle Rovanpera su Yaris, così come quella di Eric Camilli su Citroen C3 R5, al momento al comando tra le WRC3.

Al top tra le WRC2, invece, la vettura gemella di Mads Ostberg, non particolare soddisfatto del ritmo trovato. Decimo, infine Stéphane Sarrazin su i20 R5.

Molto lontano dalle posizioni che contano l’italiano Umberto Scandola. Il veneto, al volante della Hyundai, ha concluso 20° già a oltre 3′ da Neuville.

Classifica Rally Montecarlo dopo la PS 2:

1 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC

2 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:19.1

3 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:25.1

4 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:25.4

5 Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC +00:51.0

6 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC +01:07.8

7 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +01:18.5

8 Camilli Eric/ Buresi F. Citroën C3 R5 +01:58.6

9 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 R5 +01:59.6

10 Sarrazin S./ Parent Kévin Hyundai i20 R5 +02:19.6

Chiara Rainis