Nuova Volkswagen Polo Sport: design, motori, prezzi di listino, dotazione di serie e optional della versione 2020.

La nuova Volkswagen Polo Sport è pensata per chi ha un’anima sportiva e dinamica, per chi si muove in città, ma non solo. Una delle utilitarie più vendute in Europa sfoggia la sua variante Sport con una dotazione di serie che rende più aggressivo il design: in primis vetri oscurati e i cerchi in lega Sebring da 16”, fari fendinebbia, sistema di monitoraggio della distanza Front Assist con riconoscimento pedoni e funzione di frenata di emergenza City, rilevatore di stanchezza del guidatore Fatigue Detection, sistema anti collisione multipla.

Di serie anche gli esterni R-Line, comprensivi di calandra con logo R-Line e mascherina inferiore in nero lucido, paraurti e minigonne R-Line, spoiler posteriore e scarichi trapezoidali cromati.

Polo Sport: motori, prezzi e optional

La nuova Polo Sport, forte di un’esperienza maturata in sei generazioni, potrà essere spinta da motori a benzina, turbodiesel o a metano. Riservata a questa versione è il benzina 1.5 TSI ACT in grado di erogare 150 CV, dotata di cambio DSG a 7 rapporti. Oppure scegliere tra le varie motorizzazioni disponibili: benzina 1.0 EVO 80 CV e 1.0 TSI 95 CV, Turbodiesel 1.6 TDI 95 CV con catalizzatore SCR di serie, oltre all’ecologico 1.0 TGI 90 CV a gas metano.

I prezzi di listino della Volkswagen Polo Sport partono da 18.450 Euro con il motore benzina tre cilindri aspirato 1.0 EVO 80 CV. Con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) 36 mesi, questa variante è offerta in promozione da 129 Euro al mese, con un anticipo di 2.500 Euro di anticipo. La soluzione include Valore Futuro Garantito,

45.000 km nella durata totale del contratto ed estensione di garanzia Extra Time

2 anni o fino a 80.000 km in omaggio.

A richiesta, come per l’intera gamma Polo, sono disponibili strumentazione digitale Active Info Display, Lane Assist, Blind Spot Detection, cruise control adattivo ACC e fari con tecnologia LED.