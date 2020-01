Il virus cinese continua a fare paura, ma i cinesi hanno trovato un modo per superarla: arriva il videogame che aiuta i giocatori cinesi.

Il virus cinese i cui sintomi sono tosse secca, mal di testa, febbre alta, malessere generalizzato e difficoltà respiratorie potrebbero essere un campanello d’allarme e che fanno pensare ad un’influenza, continua a far paura, ma in Cina è arrivato il videogame che aiuta i giocatori cinesi ad affrontare la paura del contagio.

Virus cinese: il videogame che aiuta ad affrontare la paura del contagio

In Cina, gli abitanti stanno affrontando la paura del contagio dal virus misterioso con un videogame. Secondo i dati riportati da Apple per i download delle applicazioni e videogames per iOS, il videogame più scaricato sarebbe Plague Inc. con milioni di download in tutto il Paese.

Il videogame in questione è stato sviluppato dal team britannico Ndemic Creations, è stato lanciato nel 2012 ed è basato sulla diffusione di un virus letale in grado di distruggere gli uomini.

Secondo gli abitanti cinesi, il videogame potrebbe aiutare ad arginare la paura del Coronavirus e affrontarla nel migliore dei modi.

La paura, nel frattempo, dilaga anche in Europa dove ci sono alcuni Paesi che sarebbero più a rischio di altri. “Il modo migliore per vincere la paura è confrontarsi con la paura“, ha scritto un osservatore su Weibo, il ocial network cinese simile a Twitter.