Beppe Bergomi ospite del programma Vieni da Me condotto da Caterina Balivo, ha ricevuto un messaggio da parte di un amico nel corso del programma: il campione del mondo ’82 ha spiegato che si trattava di un amico in ospedale.

Beppe Bergomi, telecronista ed ex calciatore, è stato ospite del programma Vieni da Me condotto da Caterina Balivo ed in onda su Rai 1. Nel corso della puntata la padrona di casa gli ha chiesto di scrivere un messaggio su un gruppo WhatsApp composto dai campioni del mondo dei Mondiali dell’82 per poi leggere le risposte. Il telefono di Bergomi ha iniziato a ricevere numerosi riscontri da parte degli ex compagni di nazionale, ma ad un certo punto la Balivo ne ha letto uno che proveniva da un amico dell’ex difensore azzurro il quale lo stesso Bergomi ha spiegato essere in ospedale. La padrona di casa si è immediatamente scusata, chiedendo se il mittente del messaggio non fosse ricoverato per qualcosa di grave e poi ha cambiato discorso.

Beppe Bergomi a Vieni da Me: Caterina Balivo legge in diretta il messaggio di un amico in ospedale

Momenti di pura ilarità all’interno dello studio di Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo che visto come ospite Beppe Bergomi. Nel corso della rubrica denominata “La Cassettiera” è stato chiesto al campione di calcio di scrivere “cosa fate?” all’interno del gruppo WhatsApp composto dai campioni del mondo dei Mondiali dell’82 per poi leggerne le risposte. Il primo riscontro è arrivato da Ciccio Graziani, il quale ha detto che stava mangiando fettuccine con sugo di Chianina, a seguire Bruno Conti “Ciao zio, io a Trigoria“. Infine Cabrini che gli chiede: “Zio ma non sei dalla Balivo?“. Nel frattempo è arrivato un messaggio letto in diretta dalla Balivo che diceva “Grande zio“. Il mittente però non era uno dei campioni del mondo dell’82 ma un amico di Bergomi che quest’ultimo ha spiegato essere in ospedale: “Questo è un mio amico, è in ospedale“. La padrona di casa si è scusata e dopo aver chiesto se non fosse nulla di grave ha deciso di cambiare discorso.

