Tina Cipollari dopo la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli ha finalmente ritrovato l’amore con Vincenzo Ferrari, imprenditore nel campo della ristorazione a Firenze. Da tempo si parla di crisi fra i due considerando il brutto scoglio della distanza. Tina si trova spesso a Roma per Uomini e Donne e riescono a vedersi poco. Alla fine a rompere il silenzio è stato proprio Vincenzo in una intervista che a rilasciato a DiPiù. Ha parlato dai tante cose ma in primis del suo rapporto con la vamp più famosa della televisione: nonostante se ne dicano di tutti i colori su di lei, Vincenzo si reputa davvero fortunato a stare insieme a lei.

Il web ipotizzava due cose: o che Tina lasciasse il programma, o che i due fossero in crisi per questo. O un estremo o l’altro. “Nessuna crisi” ha smentito categoricamente, mettendo a tacere tutte le voci. “Tina e io siamo sempre più innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”.