Grande paura a Ravenna dove è stata avverita una scossa di terremoto, intono alle 18 del 24 gennaio, sentita anche nei comuni circostanti.

Tanta paura a Ravenna dove, intorno alle 18, è stata registrata una scossa di terremoto che è stata sentita da tutti i cittadini che hanno espresso le proprie paure su Twitter. La scossa, di magnitudo 3.4 è stata registrata nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio in Emilia Romagna, precisamente alle 18.02.

Terremoto a Ravenna, epicentro tra i comuni di Cervia, Alfonsine e Russi: tanta paura in Emilia Romagna

La terra torna a tremare in Italia in questo venerdì di gennaio. Secondo le prime informazioni fornite dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’epicentro è tra i comuni di Cervia, Alfonsine e Russi, ad una profondità di 5 chilometri. Al momento, non si registrano danni a cose e persone.

Su Twitter, sono tanti i messaggi degli abitanti delle zone colpite dal terremoto che hanno segnalato quanto accaduto.