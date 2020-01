Taglio del cuneo fiscale: da luglio bonus di 100 euro

Ci sono novità in vista: il taglio del cuneo fiscale, bonus da 100 euro per 6 mesi da luglio e una riforma dell’Irpef. Vediamole nel dettaglio.

Ieri il provvedimento formulato dal Ministero del Tesoro è stato approvato dal Consiglio dei ministri.

Si compone di 5 articoli e il primo è il frutto del lavoro di compromesso tra le varie forze politiche.

Innanzitutto, ci sarà il bonus da 100 euro per i redditi da 8.200 euro fino a 28mila euro e durerà per 6 mesi: da luglio prossimo fino a dicembre.

Inoltre, è stata introdotta una nuova detrazione che riguarda i redditi da oltre 28mila euro: vale 600 euro e si riduce progressivamente con l’aumento del reddito, fino ad azzerarsi a quota 40mila euro.

Il taglio al cuneo fiscale nonostante le distanze tra i partiti politici

Le distanze tra i partiti sono infatti ampie.

Il Movimento Cinque Stelle non ha visto di buon occhio l’accelerazione che il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha fortemente voluto in merito al taglio del costo del lavoro.

Secondo il Movimento la fretta è dovuta a motivi elettorali in vista delle votazioni in Emilia Romagna e Calabria.

Per questo i grillini avrebbero voluto evitare che il denaro venisse speso pretestuosamente per la riforma ma in realtà con lo scopo di usarlo come argomento di vantaggio elettorale per il PD.

D’altra parte, la riforma dell’Irpef necessità di molte risorse.

I fondi istituiti a questo scopo sono i seguenti: uno di 3 miliardi di euro per il 2020, uno di 5 miliardi per il 2021 e un altro fondo di 3 miliardi per il cosiddetto «cashback», una nuova detrazione per chi paga le spese in contanti.

Slitanno invece le nomine per le agenzie fiscali

Sebbene fossero previste in Consiglio dei ministri ieri sera, le nomine delle agenzie fiscali slittano per “ragioni procedurali” a lunedì.