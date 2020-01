Strage di famiglia in Germania: sono morte 6 persone nel nord-est del Baden Württemberg, a Rot am See. La polizia ritiene che vittime e assassino si conoscessero ma è ancora presto per ulteriori dettagli.

Sono ben 6 le vittime della strage di famiglia verificatasi nei pressi di un’osteria nel Baden-Württemberg, una regione della Germania sud-occidentale.

In particolare, è a Rot am See, nel nord-est del Baden-Württemberga che è avvenuta la sparatoria come annunciato questo pomeriggio in una conferenza stampa tenutasi presso il municipio della cittadina.

Non sono ancora chiari i dettagli della vicenda anche se sembra che le vittime conoscessero il suo assassino e che si tratti di un dramma familiare, “anche se ancora non è certo”.

Secondo quanto scrive la Suedwest Presse, la sparatoria è avvenuta alle 12.45 circa presso un’osteria nella via della stazione di Rot am See.

La Bild aggiunge poi che quando sono arrivati gli agenti delle forze dell’ordine i morti giacevano davanti al locale e parrebbe che l’uomo che ha sparato sarebbe imparentato con le vittime ed è per questo che si ipotizza una strage di famiglia.

Di lui si sa l’anno di nascita che dovrebbe essere il 1983 ma su tutto il resto, movente compreso, non si sa ancora null’altro.

Sulla strage di famiglia la polizia twitta: “Lasciate perdere ogni speculazione”

La polizia ha scritto su Twitter: “Lasciate perdere ogni speculazione. Saremo noi a fornire ulteriori informazioni“. Le indagini che seguiranno verranno infatti svolte dalla polizia criminale.

Rot am See è una cittadina di origini medievali, nota soltanto per il mercato bovino che due volte all’anno si tiene in loco e storicamente collegata a un processo di stregoneria che si svolse nel 1596.

Oggi, purtroppo, diviene nota anche per la strage di famiglia appena avvenuta che ha coinvolto ben sei persone, molto probabilmente tutte parenti o affini, morte per motivi ancora non conosciuti ma probabilmente connessi a un dramma famigliare, come hanno ipotizzato i primi commentatori.