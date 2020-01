Uno scuolabus è uscito di strada ad Eisenach, in Germania, ed è finito in un torrente causando la morte di due bimbi ed il ferimento di altri 20.

Un terribile incidente si è consumato nella mattinata di ieri, giovedì 23 gennaio, a Eisenach, in Germania. Uno scuolabus con a bordo oltre 20 bambini, dopo essere uscito fuori strada, è finito in un pendio terminando la propria corsa in un torrente. Nell’incidente due bimbi di 8 ed 11 anni hanno perso la vita, mentre altri 20 sono rimasti feriti, 5 dei quali in maniera grave. Non si conoscono ancore le cause del sinistro sulle quali stanno indagando le forze dell’ordine locali giunte sul posto per effettuate i rilievi del caso.

Due bambini di 8 ed 11 anni sono morti ed altri venti sono rimasti feriti, di cui cinque in maniera grave, a cui si aggiunge il conducente del mezzo. Questo il tragico bilancio dell’incidente stradale consumatosi nella mattinata di ieri, giovedì 23 gennaio, ad Eisenach, cittadina della Turingia, in Germania. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Leggo, un autobus con a bordo oltre 20 bambini, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito di strada ed è precipitato in un pendio ribaltandosi e finendo poi in un torrente. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi che non hanno potuto far nulla per le due vittime, mentre gli altri bambini feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Eisenach, Mühlhausen e Gotha. Nell’impatto, riporta Leggo, anche il conducente 27enne del mezzo, che era diretto da Eisenach alla scuola elementare di Berka vor dem Hainich, è rimasto ferito ed è stato trasportato dai soccorsi in ospedale. A confermare il drammatico bilancio dell’accaduto è stato il portavoce della polizia, la quale adesso si sta occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarirne le cause. Ad influire potrebbero essere stati la nebbia e la strada ghiacciata su cui viaggiava il mezzo. Il governatore della Turingia, Bodo Ramelow, sul proprio profilo Twitter ha espresso il proprio cordoglio scrivendo: “La notizia del tragico incidente di scuolabus a Berka / Hainich mi arriva con grande sgomento. Ci sono due bambini morti e piango con i genitori e i parenti. Auguro ai feriti una pronta guarigione e vogliamo aiutare i genitori“.

