Sanremo 2020, rivelati i primi chachet: Benigni il più pagato

Il Festival di Sanremo 2020 si sta avvicinando e con esso sono già partiti i conti in tasca sui cachet: in particolare su quanto percepirà uno dei super ospiti di punta di questo Festival, ovvero il noto Roberto Benigni, attore e regista Premio Oscar. Questa mattina Dagospia scrive che per la performance di Benigni la Rai pagherà ben 300mila euro, un cachet in linea con le sue precedenti apparizioni a Sanremo. C’è da dire che con l’uscita del film “Pinocchio”, Benigni si prospetta come il personaggio di punta di questo 2020.

Tiziano Ferro, il grande annuncio a pochi giorni dal Festival –> LEGGI QUI

I cachet delle donne, invece, si aggira attorno ai 20-25mila euro a serata. L’anno scorso la Rai pagò 350mila euro per la presenza di Virginia Raffaele, che fu sicuramente la protagonista indiscussa del Festival. Forse proprio per questo motivo sembra essere sempre più difficile la trattativa per la partecipazione di Georgina Rodriguez: pare che la fidanzata di Ronaldo fatichi ad accettare quanto offerto dalla Rai. Una cosa è certa: questo Festival non sembra destinato passare alla storia per i cachet esorbitanti: riuscirà la Rai a convincere Georgina a partecipare?