Momenti di terrore a bordo di un volo della Ryanair: la cabina si riempie di fumo, un video riprende le reazioni dei passeggeri

I 169 passeggeri di un volo Ryanair hanno vissuto momenti di grande panico. Lungo la tratta da Bucarest a Londra, martedì mattina, l’aereo si è ad un tratto, poco dopo il decollo, riempito di fumo. Non è stata fatta ancora del tutto chiarezza sulle cause dell’accaduto, ma per qualche istante si è temuto il peggio. Il comandante del volo ha tentato invano di mantenere la calma tra i passeggeri con un avviso. Nel video girato da uno di loro, si percepisce l’atmosfera tesa a bordo del volo. Non ci sono state, fortunatamente, conseguenze di rilievo. Nel giro di poco tempo l’aereo è riuscito a rientrare a Bucarest per un atterraggio di emergenza. Nelle successive tre ore, a terra, sono stati eseguiti controlli e verifiche a bordo del velivolo. Nel primo pomeriggio, il volo è ripartito verso Londra senza riscontrare ulteriori problemi.