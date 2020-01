Si può dire che la SL non è stata esattamente una gallina dalle uova d’oro per Mercedes, ma la Sport Leicht rimane una delle targhette più importanti nel portafoglio dell’azienda e quindi, in un modo o nell’altro, deve sopravvivere. Invece di seguire la strada del dodo come la più piccola SLC / SLK roadster, la gran turismo vivrà per vedere un’altra generazione all’inizio di questo decennio.

Grazie alle foto spia ottenute da ‘Motor1.com’, possiamo mostrarvi alcuni scatti del modello completamente rinnovato che andrà a sostituire una delle auto più vecchie della Mercedes. Come aggiornamento, la R231 è stata svelata circa otto anni fa, quindi un successore non arriverà mai abbastanza presto. In precedenza individuata come berlina di classe E, la SL è stata ora fotografata mentre indossava quella che sembra essere la carrozzeria e le luci di serie.

C’è una buona ragione per cui Mercedes ha cercato a tutti i costi di nascondere il tetto del prototipo, questo perché circolano voci che la prossima SL tornerà ad avere il tettuccio in tessuto. Non riusciamo ancora a vederlo, ma non sembra esserci abbastanza spazio per un grande e ingombrante tettuccio di metallo da piegare, alimentando così le voci che dicono che la SL avrà un tettuccio morbido.

Le voci dicono anche che la nuovissima SL passerà a un abitacolo 2+2, cosa che, onestamente, non riusciamo a credere, visto che l’abitacolo sembra piuttosto piccolo.

Il capo dell’AMG Tobias Moers ha già annunciato che la prossima SL sarà “molto più sportiva” del modello in uscita, aggiungendo che rifletterà “il perfetto compromesso tra dinamica di guida e comfort”. Sarà disponibile solo come roadster e sarà “una specie di cruiser“, con l’uomo al comando dell’AMG che dice che sono in programma dei propulsori elettrificati.

Parlando di elettrificazione, il sistema di scarico quadruplo del prototipo è simile a quello dei modelli “53” della AMG – un motore sei cilindri in linea con tecnologia ibrida leggera. Qualche tempo fa, la Daimler ha registrato alcuni modelli “73”, che potrebbero utilizzare lo stesso impianto ibrido da 800 cavalli della prossima GT 73.

Per quanto riguarda la SL, potrebbe debuttare l’anno prossimo ed essere messa in vendita nel 2022.