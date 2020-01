Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 24 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Una perturbazione ha fatto il suo ingresso in Italia entrando dalle regioni del Nord-Ovest e coinvolgendo in primis Liguria, Toscana e Sardegna. In serata l’instabilità interesserà il Nord e il Centro in genere, con piogge sparse che dovrebbero risparmiare il Nord-Est della penisola. Previste deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 900 metri e sull’alto Appennino oltre i 1200 metri. Ancora tempo stabile al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime comprese fra 2 e 5° al Nord, tra 8 e 11° altrove.

Sabato 25 gennaio deboli rovesci interesseranno la bassa Lombardia, la Toscana centrosettentrionale e l’Abruzzo. Schiarite sul resto del Nord, cieli poco nuvolosi al Sud. Fenomeni in generale assorbimento serale, ma qualche sporadico rovescio interesserà ancora il basso Lazio e la Romagna. Temperature massime fra 7 e 11° al Nord, tra 8 e 13° al Centro-Sud, con punte di 18° sulle Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Traffico rallentato sulla rete autostradale intorno alla città di Milano, precisamente sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino e tra Nodo di Pero e Cormano.

A Genova si segnala 1 km di coda sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 13.45 – direzione: Genova Voltri) tra Ovada e Masone per lavori in corso. Code a tratti anche in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 15 – direzione: Genova) tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori in corso.

Traffico a rilento anche sulla A14 Ancona-Pescara (Km 301.8 – direzione: Taranto) in uscita a Grottammare provenendo da Ancona e in entrata a San Benedetto del Tronto verso Ancona. Rallentamenti anche in A25 Torano-Pescara (Km 76.7 – direzione: Pescara) tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Magliano dei Marsi per incidente.

A Roma traffico a singhiozzo sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.