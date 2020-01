È una Manuela Arcuri capace di stregare tutti quella che si mostra su Instagram. L’attrice laziale incanta i suoi tantissimi followers così.

Non ha età Manuela Arcuri, che resta sempre meravigliosamente bella esattamente come quando tutta Italia imparò a conoscerla giovanissima negli anni ’90. Oggi la sua carta d’identità dice 43, ma è come se fossero, 33, 23 o anche meno. Lei è splendida ed ammalia i suoi tanti ammiratori con una serie di scatti su Instagram. Uno in particolare, dalla natura scherzosa e realizzato in bianco e nero, ci mostra la Arcuri in doccia, coperta soltanto da un asciugamano striminzito. “Avete fatto mai caso che, appena entrati in doccia, squilla il telefono?” scrive lei con fare divertito e con espressione falsamente stupita. Ed i fans approvano.

Manuela Arcuri, sotto la doccia è uno schianto: i suoi scatti recenti