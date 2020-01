Tanta paura per un malore a Londra. La regina Elisabetta ha dovuto saltare un tè perchè si è sentita male. La vicenda di Harry l’ha impegnata molto

La Regina Elisabetta ha fatto preoccupare i suoi sudditi e tutti coloro che amano la corno inglese. Elisabetta ha cancellato un tè all’ultimo minuto per circostanze che non erano immediata note. Data l’età, la preoccupazione c’è stata, soprattutto quando è stato affermato che stava mal...». La sovrana del Regno Unito ha fatto spaventare i sudditi, preoccupati per la sua salute dopo lo stress degli ultimi giorni. Elisabetta non si sarebbe sentita bene e avrebbe dato forfait all’ultimo minuto al Sandringham Women’s Institute, dove l’attendevano per l’ora del tè. Le vicissitudini legati a Harry l’hanno molto impegnata in questo ultimo periodo. Una decisione che andava presa con sangue freddo, calma e la giusta saggezza che Elisabetta possiede. Come riporta Vanity Fair, una fonte reale avrebbe affermato che la regina ha cancellato all’ultimo minuto l’appuntamento a causa di «una leggera influenza». Nulla di grave dunque, ma l’età della sovrana (93 anni abbondanti) e lo stress causato dalla Megxit avrebbero preoccupato non poco i sudditi. La regina Elisabetta ha gestito con il suo noto sangue freddo tutta la vicenda di Me ghan e Harry e adesso per lei è tempo di riposare un po’.

La paura per il malore, troppo stress dalla vicenda Harry

La vicenda si è conclusa da poco. L’accordo è siglato a metà. La famiglia reale inglese consentirà al principe Harry di vivere in Canada con moglie e figlio, rinunciando ai due milioni di sterline annui rilasciati dai contribuenti inglesi ai duchi di Sussex: “Oggi la mia famiglia ha avuto discussioni molto costruttive sul futuro di mio nipote e della sua famiglia. La mia famiglia e io siamo completamente favorevoli al desiderio di Harry e Meghan di creare una nuova vita da giovane famiglia. Sebbene avremmo preferito che rimanessero membri a tempo pieno della famiglia reale – ha sottolineato la monarca – rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere una vita più indipendente come famiglia pur rimanendo una parte preziosa della mia famiglia». E ancora: «Harry e Meghan hanno chiarito che non vogliono fare affidamento su fondi pubblici nelle loro nuove vite. È stato pertanto concordato che ci sarà un periodo di transizione in cui i Sussex trascorreranno del tempo in Canada e nel Regno Unito. Queste sono questioni complesse da risolvere per la mia famiglia, e c’è ancora molto lavoro da fare, ma ho chiesto di prendere le decisioni finali nei prossimi giorni».

