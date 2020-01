I precedenti, le statistiche, le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il lunch match della 22esima giornata di Serie A Inter-Cagliari, in programma domenica 26 gennaio alle ore 12:30.

Torna in campo la serie A per la 22° turno che vedrà in scena diverse sfide di lusso, tra cui Napoli-Juventus ed il derby Roma-Lazio. Nel lunch match di giornata, in programma domenica 26 gennaio alle ore 12:30 allo Stadio San Siro di Milano, si sfideranno, invece, Inter e Cagliari, dopo essersi affrontate la scorsa settimana negli ottavi di Coppa Italia che hanno visto una larga vittoria per la squadra di Conte per 4-1. I nerazzurri sono attualmente al secondo posto e cercano di avvicinare il più possibile la capolista Juventus, a più quattro ed impegnata sul difficile campo del Napoli, ma soprattutto di tenere a distanza la Lazio che è a sole due lunghezze dalla squadra di Conte. Il Cagliari, reduce da un’ottima prima parte di stagione, si ritrova in zona Europa, al sesto posto alle spalle dell’Atalanta, ed è a caccia di punti per continuare ad inseguire il sogno di una qualificazione alle competizioni europee, competizioni dal quale manca da 26 anni. L’ultima apparizione in Europa dei sardi risale, difatti, alla stagione 1993/94 quando arrivò fino alle semifinali di Coppa Uefa, dove venne eliminata proprio dall’Inter, poi vincitore del titolo.

Inter-Cagliari: dove vedere l’incontro in tv e streaming

La sfida di San Siro sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la piattaforma del gruppo Perform può essere attivabile sottoscrivendo un abbonamento al costo di 9,99€ mensili con possibilità di rinnovo automatico sul sito. Il match sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Inter-Cagliari: i precedenti tra le due squadre

Sono ben 79, i confronti andati in scena ad oggi tra Inter e Cagliari. Le statistiche complessive danno ragione ai nerazzurri che hanno trionfato in 38 occasioni, mentre sono 14 le vittorie dei sardi, 27 i pareggi totali. Anche per quanto riguarda le gare disputate a Milano, 39 in totale, il club lombardo è avanti: 23 successi nerazzurri, 7 del Cagliari e 9 i pareggi. Nelle 79 sfide in Serie A, le due società hanno messo a segno 213 reti: 133 l’Inter e 88 i rossoblu.

Inter-Cagliari: l’arbitro del lunch match

L’arbitro designato per la sfida è Gianluca Manganiello, della sezione AIA di Pinerolo, che sarà affiancato dagli assistenti di linea Preti e Bresmes, il quarto uomo sarà Pezzuto. Al Var sono stati designati Banti e Ranghetti.

Inter-Cagliari: le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Borja Valero, Sensi, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Maran.

