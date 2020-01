Grave incidente a Roma per Giancarlo Magalli che, poche ore dopo lo scontro, pubblica le prime immagini e svela le sue condizioni, video.

Giancarlo Magalli ha avuto un terribile incidente automobilistico che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze. Nonostante l’auto distrutta, il conduttore è uscito illeso dall’impatto come fa sapere pubblicando le foto dell’auto su Facebook e svelando le sue condizioni. “Incidente brutto ma non si è fatto male nessuno, per fortuna”, ha scritto Giancarlo su Facebook.

L’incidente è avvenuto ieri, sulla Cassia bis, a Roma, prima dell’uscita per Formello. Come fa sapere Il Tempo, il conduttore de I Fatti vostri viaggiava a bordo della sua Smart bianca di cui avrebbe perso improvvisamente il controllo finendo contro il guard rail.

“… è stato un miracolo, l’auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. Giancarlo è stato miracolato, per fortuna”, ha dichiarato il conduttore a Dagospia poche ore l’impatto.



Sulle dinamiche dell’incidente, invece, Il Tempo scrive: “Magalli è uscito dall’abitacolo da solo e non ha voluto che gli automobilisti accorsi per aiutarlo chiamassero l’ambulanza. Il conduttore indossava la cintura di sicurezza e l’air-bag ha attutito il terribile impatto che ha distrutto la sua auto”.