Una donna dopo aver vinto una considerevole somma ad un Gratta e Vinci, incredula e sotto choc a causa dell’eccessiva euforia, ha vagato per strada tutta la notte.

Una donna americana, in Columbia, ha vinto una considerevole somma ad un Gratta e Vinci, così importante da impedirle di dormire e farla scendere in strada a fare una passeggiata completamente incredula e sotto choc, come se fosse un festeggiamento. La fortunata vincitrice prima di entrare nel pallone avrebbe consegnato il biglietto vincente al figlio per paura di perderlo e per metterlo al sicuro. Non si conosce il nome della fortunata vincitrice né cosa farà della somma. La donna per parlare dell’accaduto si è affidata ad un comunicato stampa della Lotteria del Sud Carolina.

Gratta e Vinci, donna scende in strada di notte per passeggiare: sotto choc per la vincita

Una donna della Columbia, in Sud Carolina, ha vinto 125mila dollari dopo aver comprato un Gratta e Vinci in un distributore di benzina Kangaroo Express. La clamorosa vincita sarebbe giunta dopo l’acquisto di un biglietto del modico valore di 5 dollari. A riportare la notizia il The Post, secondo il quale la signora che ha deciso di rimanere anonima, sarebbe rimasta sotto choc quando avrebbe realizzato ciò che era accaduto. La donna si è affidata ad un comunicato stampa pubblicato dalla Lotteria del Sud Carolina per spiegare quanto accadutole: “Ho grattato il biglietto e ho notato che ho vinto. Sotto shock, l’ho immediatamente consegnato a mio figlio per tenerlo al sicuro. Poi sono rimasta sveglia tutta la notte a passeggiare incredula“. Una decisione quella di rimanere anonima consentita alla vincitrice dalla legge della Carolina del Sud, uno di quegli Stati insieme a Delaware, Kansas, Georgia, Maryland, North Dakota, Ohio e Texas che prevede la possibilità di non svelare i nomi dei vincitori di giochi dello stato. La domanda che si sono posti tutti è “Cosa farà della somma vinta?“. La donna non ha fornito alcuna risposta in merito. La vincita ha portato nelle tasche del negozio Kangaroo una commissione che, riporta il The Post, ammonterebbe a circa 1.250 dollari, stando al comunicato della Lotteria del Sud Carolina. La stazione di servizio è sita nei pressi dell’incrocio tra Elmwood e Assembly Street, vicino ad una ditta di traslochi ed un deposito di McDonald’s.

La somma vinta dalla donna è una cifra record, prima di lei solo un’altra persona era riuscita a conquistare l’ambito premio, ma il jackpot non è stato riscosso.

