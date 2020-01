Al ‘Grande Fratello Vip 4’, Adriana Volpe e Barbara Alberti si scontrano verbalmente. Tutto nasce da un malinteso, poi finisce così.

Non mancano le tensioni al ‘Grande Fratello Vip 4’. Ci sono già state delle discussioni infatti tra alcuni protagonisti della casa. E due giorni fa la grande protagonista in tal senso è stata Adriana Volpe. L’ex conduttrice televisiva di ‘Mezzogiorno in Famiglia’ ha prima ricevuto un rimbrotto dalla produzione del reality show di Canale 5 e poi è rimasta impelagata in un battibecco con Barbara Alberti. Procedendo per gradi, la 46enne originaria di Trento è stata sgridata per non aver rispettato il ‘freeze’. Ovvero un periodo nel quale i concorrenti in gara nella casa del ‘Grande Fratello Vip 4’ devono rispettare il silenzio e stare immobili. Stessa cosa è toccata anche a Patrick Ray Pugliese e Carlotta Maggiorana. Per la qual cosa adesso i concorrenti disporranno di 60 euro in meno per la spesa della prossima settimana.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo | “Ecco quante volte lo faccio | anche in un parcheggio”

Adriana Volpe, litigio con Barbara Alberti poi tutto rientra

Poi ecco arrivare il disguido con Barbara Alberti, tra l’altro neanche il primo, visto che già c’era stata qualche schermaglia verbale già nei giorni scorsi tra Adriana Volpe e l’esperta scrittrice umbra. Tutto è nato da un malinteso legato al funzionamento delle meccaniche delle nomination improvvise, che la Alberti non aveva capito come funzionassero. La Volpe si spiega in maniera forse un pò troppo diretta e la Alberti risponde stizzita: “Scusami ma non avevo capito, potevano esserci spiegazioni migliori”. E qui è arrivata la reazione dell Volpe: “Ma perché mi devi sempre attaccare. Meglio che non parlo più, sennò sembrerà sempre un mio attacco a te”. Alla fine però c’è stato il necessario chiarimento e tutto è tornato al suo posto, nel pieno rispetto reciproco.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone | scollatura che mostra tutto | “Presto capirete” FOTO