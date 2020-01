Giulia De Lellis si confessa: “Non uscivo più di casa perché mi vergognavo”

Giulia De Lellis è sicuramente la corteggiatrice di Uomini e Donne che ha riscosso più successo. Nessuno ha raggiunto i suoi livelli. Seguitissima sui social, è fonte di ispirazione per tantissime ragazze che la seguono. Proprio per questo motivo ha deciso di raccontare qualcosa ai suoi fans nella speranza che la sua storia, il suo vissuto, potesse aiutare chi si trova nella sua stessa situazione: l’argomento stavolta è l’acne, qualcosa che colpisce tantissimi adolescenti ma non solo.

Nelle sue storie di Instagram, Giulia ha raccontato dei quattro anni terribili che ha vissuto a causa dell’acne. Ha parlato delle cure che ha fatto, delle tante medicine che ha assunto e che non hanno funzionato. Nonostante i tanti medici con cui si trovava a confrontarsi, non riusciva a trovare qualcosa che l’aiutasse davvero. Stavolta ci è riuscita, un dottore le ha dato un farmaco davvero forte e rischioso ma che le ha risolto il problema: “Le prime fasi della cura mi hanno portato degli sfoghi tremendi, avevo vergogna perfino di uscire di casa. Psicologicamente stavo male. Poi ho pensato “sono una brava ragazza, non ho fatto niente di male, sono simpatica, non devo vergognarmi di niente” e ne sono uscita. Credetemi se ci sono riuscita io, potete riuscirci pure voi”.