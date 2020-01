Il video arriva per gentile concessione del canale bulgaro ‘DizzyRiders‘ su YouTube e, sfortunatamente, la clip attualmente manca di sottotitoli, anche in inglese.

La prima parte del video fornisce informazioni dettagliate sulle due auto, ma è possibile saltare questa parte perché lo spettacolo inizia al minuto 13:20. La prima manche è con la funzione controllo alla partenza disattivata su entrambe le auto ed è molto importante notare che sia la M5 Competition che la GT-R viaggiano con pneumatici invernali.

I risultati parlano da soli: la M5 raggiunge il traguardo dei 400 m in 11,42 secondi, mentre la GT-R rimane indietro con un tempo di 11,65 secondi. L’accelerazione da 0 a 100 chilometri all’ora richiede 3,61 secondi per la M5 e 3,8 secondi per la GT-R. Il team ‘DizzyRiders’ ha rifatto la stessa gara un’altra volta e ha fatto registrare tempi leggermente migliori, ma il risultato è rimasto invariato.

Per la seconda serie di corse, il launch control è invece disponibile in entrambe le vetture. Naturalmente, questo porta a tempi ancora migliori e il vincitore della gara di accelerazione raggiunge un tempo ancora inferiore. Se volete scoprire chi ha vinto, guardate il video di seguito: