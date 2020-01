MotoGP | Andrea Dovizioso è pronto a sfidare Marc Marquez nella prossima stagione. Il pilota italiano ha deciso di cambiare la grafica del casco.

Andrea Dovizioso dopo tre anni passati a chiudere da vice-campione del mondo è determinato più che mai a contendere la corona iridata a Marc Marquez. Il rider della Ducati ha il contratto in scadenza alla fine del 2020 e ci sono diverse possibilità sul suo piatto per il futuro.

Dovizioso, infatti, potrebbe decidere di cambiare aria dopo tanti anni di successi in Ducati. Dopo aver dimostrato di essere un pilota di grande valore, bravo anche a sviluppare la moto, praticamente tutti i costruttori presenti in MotoGP sarebbero pronti ad abbracciarlo.

Dovizioso cambia casco

Da non sottovalutare anche l’ipotesi ritiro, anche se al momento sembra alquanto remota viste le prestazioni del rider italiano, anche se non è più un giovincello. Intanto però, in vista di questa nuova stagione Dovizioso ha deciso di fare un po’ di cambiamenti per quanto concerne la propria grafica.

Per prima cosa è sparito il suo famigerato soprannome dietro la tuta “DesmoDovi”, che è stato sostituito dalla scritta Undaunted, ovvero: Imperterrito. In secondo luogo è completamente cambiata la grafica del casco che ora richiama quella dell’armatura del personaggio Pegasus de I Cavalieri dello Zodiaco. Insomma, Dovi sembra decisamente agguerrito in vista del prossimo anno.

Antonio Russo