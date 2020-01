Donna trovata morta in casa dal marito: si sospetta un omicidio

Incredibile quanto accaduto a Valenza, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 5, nel primo pomeriggio di oggi: una donna di soli 41 anni è stata ritrovata morta nella sua abitazione. Il marito, tornando da lavoro, l’ha trovata e ha dato l’allarme. Uno choc che di certo non si aspettava di vivere quando è rientrato a casa. Sulle modalità stanno indagando i carabinieri del nucleo investigativo di Alessandria, coordinati dal colonnello Giuseppe di Fonzo, insieme ai militari della compagnia di Alessandria e a quelli della città in cui è avvenuta la tragedia.

La donna presenterebbe alcune ferite alla testa riconducibili a cause violente e quindi a responsabilità di terzi. Ciò significa che non si tratta assolutamente di suicidio: ma chi è stato ad uccidere la donna che ha perso la vita così tragicamente? Ovviamente i carabinieri stanno indagando e stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118 nella vana speranza di riuscire a far rinsavire la donna, ma purtroppo non c’è stato niente da fare.