A ‘Vieni da Me’ Anna Mazzamauro non traccia un profilo lusinghiero del compianto Paolo Villaggio. “Nella vita era l’opposto che nei film di Fantozzi”.

L’attrice Anna Mazzamauro ha preso parte a ‘Vieni da Me’ nella puntata del 23 gennaio 2020. Ospite di Caterina Balivo, la 81enne romana interprete di decine di film in carriera non ha potuto non parlare di Paolo Villaggio. Nelle pellicole della longeva saga con protagonista ‘il ragionier Fantozzi’, lei interpretava la parte della avvenente Signorina Silvani. La donna oggetto del desiderio dello sfortunatissimo Ugo, marito della non altrettanto affascinante Pina (ma ricca di amore e sentimento) e padre di Mariangela, con marcati tratti da primate. Nella vita reale però le cose sono andate davvero in maniera molto diverso.

LEGGI ANCHE –> Finto tumore | ragazza ruba 34mila euro di donazioni | “Aiutatemi”

Anna Mazzamauro: “Paolo Villaggio ti faceva sempre sentire in inferiorità”

Ed il racconto di Anna Mazzamauro risulta essere decisamente inatteso ed in grado di spiazzare tutti. Lei traccia un profilo del compianto Paolo Villaggio non proprio lusinghiero. “Parlo per quella che è stata la mia esperienza con lui”, dice l’attrice. “Non siamo mai stati amici ed una volta gli domandai per quale motivo non era mai capitato di andare a cena insieme. Lui mi rispose con un ‘Ceno solo con attori ricchi e famosi’ che mi fece sentire a disagio. In effetti era questo che riusciva sempre a fare. Ti faceva sentire sempre a disagio. Un giorno però gli mostrai il mio libretto degli assegni e scherzando gli chiesi se ora avevo i requisiti giusti per andare a mangiare assieme fuori”. Poi ecco una mezza dichiarazione della Mazzamauro. “Mi è capitato, nel corso della mia carriera, di fare un film con Al Bano. Film decisamente non memorabile. Lui però mi piaceva molto, l’ho sempre trovato affascinante e lo avrei anche sposato molto volentieri”.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip | Adriana Volpe litiga con Barbara Alberti