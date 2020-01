Giulia De Lellis, la fidanzata di Andrea Iannone, parla per la prima volta pubblicamente del caso doping a Verissimo e difende il suo ragazzo

Nel momento più difficile della sua carriera sportiva, Andrea Iannone può comunque contare sulla vicinanza e sull’appoggio dei suoi affetti. Dal padre Regalino fino al fratello Angelo, tutti i familiari del Maniaco si sono stretti a lui, senza mai dubitare nemmeno per un istante dell’innocenza del pilota, coinvolto in un brutto caso di doping.

Lo stesso vale per la sua fidanzata, Giulia De Lellis, che, rimasta finora al fianco del suo ragazzo in silenzio, per la prima volta ha espresso pubblicamente la sua difesa in un’intervista esclusiva rilasciata negli studi televisivi di Verissimo, che andrà in onda nel corso della puntata di sabato prossimo su Canale 5.

“È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino”, ha dichiarato la De Lellis davanti a Silvia Toffanin. “Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà”.

Iannone dimostrerà la sua innocenza

Nonostante anche le controanalisi sui campioni d’urina raccolti durante il Gran Premio di Malesia abbiano confermato la positività al drostanolone, uno steroide anabolizzante, Iannone si presenterà il prossimo 4 febbraio in udienza davanti alla Corte disciplinare internazionale della Fim con la ferma intenzione di dimostrare la sua estraneità a questa faccenda.

I suoi legali stanno infatti impostando la sua strategia difensiva sull’assunzione inconsapevole della sostanza, probabilmente ingerita insieme alla carne contaminata che aveva mangiato in Asia. Giulia De Lellis è convinta che alla fine il suo Iannone riuscirà a dimostrare la sua buona fede: “Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo”, conclude. “Mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile”.