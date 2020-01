Alfa Romeo sta progettando una versione super sportiva della Giulia Quadrifoglio. Sarà un’edizione limitata per il 110° anniversario del marchio.

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2020 è la vettura del Biscione più veloce mai costruita nella storia del marchio italiano. Con il suo V6 bicilindrico sovralimentato da 2,7 litri capace di erogare 505 può scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e detiene il record come il veicolo a cinque passeggeri più veloce sul circuito tedesco del Nürburgring.

Ma secondo indiscrezioni Alfa Rome o starebbe progettando una versione ancora più performante e ad altissime prestazioni. Si tratta solo di indiscrezioni, ma potrebbe essere presentata già in occasione del prossimo Salone di Ginevra, pronta a sconvolgere il mondo delle berline sportive e a fare concorrenza alla BMW M3.

Una Giulia GTA in edizione limitata

Sebbene non si sappia molto su questo nuovo modello Giulia, alcune fonti interne a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bisbigliano che potrebbe arrivare ad una potenza di 620 cavalli, ben oltre 100 cavalli in più rispetto alla edizione già sul mercato. Probabilmente utilizzerà una versione potenziata del V6 twin-turbo da 2,9 litri del modello standard. La nuova Alfa Giulia super sportiva potrebbe essere abbinata a un cambio automatico a 8 rapporti. Numeri che gli fanno meritare l’appellativo di GTA (Gran Turismo Allegerita). Infatti avrà un peso a secco ridotto di circa 20 chili rispetto alla Quadrifoglio Giulia con il cambio manuale.

Difficilmente sarà un’edizione prodotta in serie. Bensì potrebbe trattarsi di una edizione limitata a pochi esemplari, dedicati agli amanti delle berline con prestazioni da supercar. Potrebbe essere questo il modo più adatto per festeggiare il 110 ° anniversario dell’iconico marchio italiano. In tal caso potrebbe essere svelata a Milano il 24 giugno. Attualmente la variante più prestazionale della Giulia Quadrifoglio in vendita è la Racing Edition, dotata di livrea ispirata al motorsport e potenziata di 10 CV in più rispetto al modello standard, grazie a un sistema di scarico in titanio Akrapovic. Non resta che attendere futuri sviluppi e tenere le orecchie ben aizzate.