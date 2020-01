Ylenia Carrisi, parla la zia Tanya: “So dove si trova mia nipote”

Ylenia Carrisi è ancora viva? Sono trascorsi 26 anni dalla sua scomparsa e il caso non è mai stato chiuso del tutto. Non è mai stata ritrovata né lei né il suo corpo, quindi la sua famiglia, i suoi genitori, hanno vissuto per questi quasi tre decenni nel dubbio. La cosa che più sconvolge i fan è il fatto che Ylenia possa aver deciso di scappare volontariamente da casa, e se lo avesse fatto, qual è il motivo?

Al Bano e Romina, ci siamo: la notizia che tutti stavamo aspettando — > LEGGI QUI

Così, dal nulla, la zia di Ylenia, nonché sorella di Romina, ha deciso di parlare. Secondo lei la nipote viva da qualche parte, in maniera trasandata per non farsi riconoscere. La sorella di Romina avrebbe continuato anche rivelando cosa faceva il giorno in cui le loro vite sono cambiate. Perché mai la zia di Ylenia, comunque una persona di famiglia, dovrebbe dire una cosa del genere? Sa sicuramente qualcosa che noi, non essendo di famiglia, non possiamo sapere. Comunque sia soltanto il tempo può darci delle risposte: intanto Ylenia vive sicuramente nel cuore dei suoi cari che non l’hanno mai dimenticata.