Volkswagen, dopo aver mostrato il suo modello compatto ID.3, introdotto nel settembre 2019 al Salone di Francoforte, è pronta a svelare il SUV elettrico ID.4 – essenzialmente una versione di produzione del concept ID.

Il concept Crozz è stato presentato nel 2017. Da Wolfsburg hanno confermato più volte che il modello stradale avrebbe fatto il suo debutto nel 2020, e ora potremmo sapere, per gentile concessione di ‘Autocar‘, quando avrà luogo esattamente la prima ufficiale.

La rivista britannica riporta che Volkswagen ha selezionato il set del New York Auto Show per la prima metà di aprile per introdurre l’ID.4 alla fase di produzione. Non è affatto sorprendente, considerando che il Salone dell’auto di Detroit è stato rimandato a giugno, mentre il salone di Ginevra programmato per marzo riguarderà soprattutto la Golf GTI e la sorella GTD diesel. La Volkswagen vuole certamente che il duo abbia tutta l’attenzione in Svizzera, così come preferisce il SUV a emissioni zero come modello di punta della Grande Mela.

Si prevede che l’ID.4 verrà fornito con un monomotore a trazione posteriore in forma minore e con un layout a doppia trazione integrale per le versioni più costose della gamma. Come per l’ID.3, i clienti avranno probabilmente la possibilità di scegliere tra diversi pacchi batteria, con un’autonomia che probabilmente corrisponderà almeno ai 460 km offerti dall’ID.3.