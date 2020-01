L’addio di Davide Devenuto commuove il cast di Un posto al sole. Patrizio Rispo lo saluta in modo speciale sui social: “ci mancherai tanto”.

L’addio di uno dei personaggi più amati di Un posto al sole ha commosso non solo i fans, ma anche tutto il cast. Dopo averlo annunciato qualche mese fa, per Davide Devenuto è arrivato il momento dei saluti. L’attore, infatti, ha concluso le riprese degli ultimi episodi congedandosi ufficialmente dalla soap opera di Raitre di cui faceva parte dal 2003.

Davide Devenuto, dopo aver interpretato per 16 anni Andrea Pergolesi, ha deciso di dire addio al suo personaggio salutando definitivamente Un Posto al sole. L’avventura dell’attore sul set della soap di Raitre era iniziato nel 2003. Nel corso degli anni, il suo personaggio ha vissuto tantissime avventure e proprio sul set, Davide Devenuto ha incontrato la sua attuale compagna nonchè madre di suo figlio, Serena Rossi.

Dopo anni, l’attore ha deciso di staccarsi dal suo storico personaggio percorrendo altre strade. Patrizio Rispo, su Instagram, l’ha così salutato con un modo speciale. “Oggi è un giorno importante per lui e per noi. Tanti anni di lavoro insieme non si cancellano, anzi sono più indelebili che mai in questi momenti. In bocca al lupo amico mio“, ha scritto Patrizio Rispo sotto il video del discorso di addio Devenuto.

“Che dire? Vi ringrazio tutti, è stata un’esperienza meravigliosa. Emozioni gigantesche che rielaborerò nel corso del tempo” dice Davide nel video.

Ci mancherati tanto”, aggiunge Patrizio Rispo pubblicando un altro video. “Mancherai ma in bocca al lupo per la tua cariera!”, “Tesoro dopo tanti anni vai via💙 ma è giusto così ti auguro tutto il meglio che c’è per te”, “torna presto ❤️❤️❤️..voi attori di Un posto al sole siete un pezzo della nostra famiglia”, scrivono i fan.