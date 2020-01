Il surriscaldamento globale avrà risvolti che non ti aspetti

Il surriscaldamento globale non avrà “solo” risvolti negativi ma produrrà anche effetti che non ci aspettiamo e che potrebbero essere positivi, almeno per alcuni versi.

Il cambiamento climatico avrà chiaramente un impatto negativo sul sistema socio-economico dell’intero pianeta.

Tuttavia, alcuni Paesi e popolazioni ne avranno benefici. Infatti, il surriscaldamento del pianeta, che in questi giorni è stato oggetto di un acceso dibattito in questi giorni al Wef di Davos, potrà portare vantaggi a paesi come il Canada, la Russia e il Nord Europa. Così secondo il report del McKinsey Global Institute dal titolo «Climate risk and response: Physical hazards and socioeconomic impacts» che ipotizza uno scenario di concentrazione di gas serra invariato al 2050, senza cioè azioni di adattamento o mitigazione del fenomeno.

Leggia anche—>Il Sole sempre più debole: cosa accadrà alla Terra ed al clima

Il surriscaldamento globale penalizzaerà il mediterraneo

Secondo il report in futuro potremmo andare al mare nel Nord Europa, in Germania o Olanda.

Infatti, il volume d’acqua sulle coste di Grecia e Spagna potrebbe diminuire del 15% o più. Esemplificando quindi: il clima di Marsiglia o di Madrid potrebbe essere quello che c’è oggi a Algeri e Marrakech.

L’impatto del surriscaldamento globale sull’agricoltura

Il cambiamento climatico riguarderà anche l’agricoltura per cui le aree dove si coltivano oggi uve da vino potrebbero dover cedere il passo a nuove aree che oggi non sarebbero indicate.

Di conseguenza il turismo attirato dalla coltura della vite e dalla degustazione dei vini in loco potrebbe sparire.