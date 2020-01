Concluso il test Superbike di Jerez de la Frontera. Miglior tempo assoluto di Jonathan Rea su Kawasaki, ma la pioggia anche oggi ha rovinato i piani dei team.

Terminata la seconda e ultima giornata di test Superbike a Jerez. Anche oggi la pioggia ha condizionato il lavoro dei team, anche se c’è stata una fase di pista semi-asciutta che ha permesso di girare in condizioni abbastanza normali.

Il miglior tempo è stato registrato da Jonathan Rea, che ieri non aveva girato a causa del tracciato perennemente bagnato. Invece oggi ha approfittato quando si è asciugato un po’ per stampare un 1’40″983, crono comunque alto. L’unico sotto il 1’41”. Solo 19 i giri completati dal pilota Kawasaki.

Dietro al cinque volte campione del mondo SBK c’è Toprak Razgatlioglu con la sua Yamaha a 231 millesimi. 42 i giri percorsi dal giovane talento turco, che ha preceduto la Ducati di Scott Redding (+0″424). 43 giri totali per il campione BSB 2019. Quarto tempo per Alex Lowes (+0″659) con la seconda Kawasaki ufficiale, autore anche di una caduta. Dietro di lui Michael van der Mark (+1″724) con l’altra Yamaha factory.

La prima delle Honda è quella di Leon Haslam, sesta a 1″814 da Rea. Mentre Alvaro Bautista (+2″596) è ottavo, preceduto dalla R1 di Loris Baz del team Ten Kate Racing. Lo spagnolo ha effettuato 28 giri oggi. Viste le condizioni della pista di Jerez, lo sviluppo della CBR1000RR-R non sta procedendo spedito, però la moto sembra avere buon potenziale.

La top 10 viene completata dagli italiani Michael Ruben Rinaldi (team Go Eleven Ducati) e Federico Caricasulo (team GRT Yamaha). Solo undicesimo Tom Sykes su BMW, peggio fa Chaz Davies che su Ducati chiude col quindicesimo tempo. Diciannovesimo Eugene Laverty con la seconda BMW. Ovviamente diversi piloti oggi non hanno voluto rischiare con condizioni di pista non ideali.

Superbike | Test Jerez | Tempi ufficiali e classifica finale Day 2