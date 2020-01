Stasera in TV: programmi in onda martedì 28 gennaio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TG

20:30 – Coppa Italia 2019/20 Milan – Torino (Quarti di finale)

23:00 – Porta a Porta

23:20 – TG1 60 Secondi

23:25 – Porta a Porta

00:35 – TG1 NOTTE

01:05 – Che tempo fa

Rai 2

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods – Nero e blu

19:42 – Cuori solitari

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Piacere, sono un po’ incinta (commedia, con Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin, Danneel Harris, Eric Christian Olsen, Anthony Anderson, Noureen DeWulf, Melissa McCarthy, Jennifer Elise Cox, Adam Rose, Tom Bosley)

23:20 – Se sposti un posto a tavola

00:40 – Calcio Totale: Speciale Calcio Mercato

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca (approfondimento, con Bianca Berlinguer)

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

01:00 – Meteo 3

Rete 4

18:58 – TG4

19:33 – METEO.IT

19:35 – Tempesta d’amore – 30 – 1aTV

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

00:47 – Se sei così ti dico sì – 1 PARTE (commedia, con Emilio Solfrizzi, Belen Rodriguez, Iaia Forte, Eleonora Albrecht, Roberto De Francesco, Francesca Faiella, Toto’ Onnis, Pinuccio Sinisi, Fabrizio Buompastore)

01:18 – TGCOM

01:20 – METEO.IT

01:24 – Se sei così ti dico sì – 2 PARTE

Canale 5

18:45 – Avanti un altro

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:23 – NEW AMSTERDAM II – Bravi soldati – 1aTV

22:10 – NEW AMSTERDAM II – Segui il tuo cuore- 1aTV

23:00 – NEW AMSTERDAM II – L’isola – 1aTV

00:00 – STATION 19 II – Un piccolo danno – 1aTV

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:25 – IENEYEH

20:25 – C.S.I. MIAMI – Vacanze di primavera

21:20 – La pupa e il secchione e viceversa (show condotto da Paolo Ruffini)

00:20 – Ieneyeh

01:20 – GOTHAM – Il cacciatore di taglie

02:10 – STUDIO APERTO – La giornata

02:24 – SPORT MEDIASET – La giornata

La7

18:00 – Perception

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Di – Martedì

00:50 – TG LA7 Notte

Iris

19:15 – HAZZARD – Un patto d’alleanza

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – Vendetta privata

21:00 – L’assedio di fuoco

22:44 – Sceriffo senza pistola

00:39 – E poi, non ne rimase nessuno (…)

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 9

19:15 – Affari al buio Il bottino dei pirati

19:45 – Affari al buio Tesoro nascosto

20:15 – Affari di famiglia La chitarra dei Kiss

21:15 – Quando arriva l’amore (film romantico, con Sharon Stone, Tony Goldwyn, Famke Janssen, Ellen Burstyn)

23:15 – Sesso prima degli esami Ep. 2 Prima TV

00:15 – Ina: l’esploratrice del porno Giappone: porno Virtuale, bondagee manga erotici

01:15 – Il porno messo a nudo Ep. 1

TV8

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 17 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 91 – Prima TV

21:30 – L’uomo bicentenario (film fantastico, con Robin Williams, Sam Neill, Oliver Platt, Hallie Kate Eisenberg)

00:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Liguria –

01:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Firenze –

02:30 – Scambio mortale