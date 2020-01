Stasera in TV: programmi in onda giovedì 23 gennaio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TG

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Don Matteo 12 – Ricordati di santificare le feste

23:37 – TG1 60 Secondi

23:40 – Porta a Porta

01:15 – TG1 NOTTE

01:45 – Che tempo fa

Rai 2

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Situazione critica

19:40 – N.C.I.S. Fratelli d’armi

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – American Assassin (thriller, con Dylan O’Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Taylor Kitsch)

23:15 – Stracult Live Show

00:45 – Cheri

02:10 – Sospetti

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Il meglio di Stati Generali

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

01:00 – Meteo 3

Rete 4

18:58 – TG4

19:33 – METEO.IT

19:35 – Tempesta d’amore – 26 – 1aTV

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

00:45 – Confessione reporter – Speciale Bettino Craxi

01:47 – Stasera Italia

02:42 – TG4 L’ultima ora – Notte

Canale 5

18:45 – Avanti un altro

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:21 – Che bella giornata – 1 PARTE (commedia, con Checco Zalone, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Nabiha Akkari, Caparezza, Anna Rita Del Piano)

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – Che bella giornata – 2 PARTE

23:26 – 40 anni vergine – 1 PARTE

00:20 – TGCOM

00:21 – METEO.IT

00:24 – 40 anni vergine – 2 PARTE

01:40 – TG5 – NOTTE

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:25 – Ieneyeh

20:25 – C.S.I. MIAMI – L’ultimo spettacolo

21:20 – Justice league – 1 PARTE – 1aTV (film di fantascienza, con Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot, Ezra Miller, Henry Cavill)

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

22:56 – Justice League – 2 PARTE – 1aTV

23:45 – HELLBOY: The golden army – 1 PARTE

00:33 – TGCOM

00:36 – METEO.IT

00:39 – HELLBOY: The golden army – 2 PARTE

01:55 – Studio Aperto – La giornata

La7

18:00 – Perception

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

00:00 – TG LA7

Iris

19:14 – HAZZARD – I misteri di Hazzard

20:04 – WALKER TEXAS RANGER IV – Estorsione violenta

20:59 – Corda tesa

23:22 – Alfabeto

23:38 – Lo straniero senza nome

01:44 – Pasolini – Un delitto italiano

Cielo

17:00 – Buying & Selling Ep. 2

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 6

19:15 – Affari al buio Strumenti anni ’70

19:45 – Affari al buio Il nuovo leader

20:15 – Affari di famiglia Promozione virale

20:45 – Affari di famiglia Il mostro della Laguna Nera

21:15 – L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente

23:15 – Emanuelle nera 2

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Bergamo –

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 14 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 88 – Prima TV

21:30 – Hitch – Lui sì che capisce le donne

23:30 – Notte brava a Las Vegas

01:15 – Natale a Graceland

03:00 – Coppie che uccidono – Ep. 6 –