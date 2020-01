Rischio salmonella: ritirato noto marchio di uova dai supermercati

Attenzione: c’è stata una nuova allerta per la salute dei consumatori pubblicata sul sito di una nota catena di supermercati specializzata nella vendita di prodotti biologici, che ha ritirato dal mercato delle uova biologiche per rischio microbiologico. Proprio il 10 gennaio Lo Sportello dei Diritti aveva lanciato un’allerta per un sospetto focolaio di Salmonella enterica legato al consumo di uova biologiche italiane e con nove giorni di ritardo, il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo ritiro dal commercio di un prodotto alimentare dannoso per la salute.

Si tratta delle uova biologiche prodotte da un marchio italiano, risultate a rischio microbiologico e non conforme alle regole CE in materia di sicurezza alimentare. Nello specifico sono quelle con la scadenza all’11/02/2020 vendute in confezioni da 4. Come si legge nella sezione degli Avvisi di sicurezza e richiami prodotti alimentari della catena, lo stesso produttore raccomanda ai consumatori di controllare il prodotto acquistato e le scorte in casa e se appartenente alla scadenza richiamata, di non consumarlo e riportarlo al negozio che provvederà a rimborsarlo o sostituirlo.