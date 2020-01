Il Ministero della Salute riferisce del provvedimento che riguarda un prodotto ritirato per possibile rischio contaminazione. I dettagli.

Giunge notizia di un prodotto ritirato per rischi legati alla salute de consumatori. Il provvedimento arriva direttamente da parte del Ministero della Salute, che sul proprio spazio web ufficiale dedicato a casi come questo parla del ritiro di cinque lotti di uova biologiche. Il marchio è dell’Azienda Agricola Olivero Claudio. I motivi che hanno portato il prodotto ritirato ad essere tolto dagli scaffali sono da ricondurre in un riscontrato rischio di contaminazione microbiologica. Sono cinque in particolare i lotti interessati. Si tratta rispettivamente dei numeri 1A130120, 1A140120, 2A130120, 2C130120 e 2C140120. Le uova in questione vengono vendute sia in confezioni da 4 che da 6. La raccomandazione prioritaria per chiunque dovesse accorgersi di avere tale prodotto in casa è ovviamente quella di non consumare questo alimento.

LEGGI ANCHE –> Farmaco ritirato | la nota di AIFA | “Connessioni con neoplasie”

Prodotto ritirato, si tratta di cinque lotti di uova per “contaminazione microbiologica”

Questo ovviamente qualora i numeri di lotti dovessero coincidere. A riportare la notizia è ‘Il Fatto Alimentare’. La produzione di queste uova avviene agli interni dello stabilimento di Azienda Agricola Olivero Claudio, in via Rigrasso 9, a Monasterolo di Savigliano, località piemontese situata in provincia di Cuneo. Qualora ci siano le condizioni per procedere ad un rimborso oppure ad una sostituzione, basterà recarsi nel punto vendita dove era precedentemente avvenuto l’acquisto. Non è richiesta la necessità di dovere esibire lo scontrino. Si tratta di un ennesimo provvedimento in ambito alimentare, perché decisioni come questa vengono prese a dozzine ogni giorno a seguito di approfonditi controlli per tutelare la salute dei consumatori.

LEGGI ANCHE –> Ritirato noto farmaco contro ulcera | la nota della società farmaceutica FOTO

LEGGI ANCHE –> Diabete farmaci contaminati | “Contengono sostanza cancerogena”