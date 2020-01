Miriam Leone che scollatura: la bellissima attrice siciliana fa la misteriosa pur non nascondendo nulla e stuzzica i suoi fans: “Presto saprete tutto”.

Che meraviglia Miriam Leone. La bellissima attrice originaria di Catania continua a cavalcare la cresta dell’onda. Merito della partecipazione a ‘1994’, per la terza ed ultima stagione della serie televisiva prodotta e trasmessa in esclusiva da Sky. Lì si parla delle vicende di Tangentopoli e di Mani Pulite, che hanno sconvolto la vitpolitica, economica e sociale dell’Italia di inizio anni ’90. Ed il personaggio di Veronica Castello, interpretata proprio da Miriam Leone, è proprio lo specchio di quello che era il modo di fare di parecchi personaggi implicati nei fatti. Veronica è una figura spregiudicata e senza alcun limite. L’esatto contrario della magnifica siciliana nella vita reale. La Leone però in un certo ambito di limiti pure non ne ha: si tratta di Instagram. E dei suoi tanti, magnifici scatti social che regala ai fans. In un post recente Miriam concede una scollatura che è tutta un vedere. Lei scrive “Presto capirete…Coming soon. Thanks to my super squad ❤️”.

Miriam Leone scollatura, c’è un progetto in corso?

La scollatura di Miriam Leone avviene grazie al vestito particolare che quest’ultima indossa. Sembra essere un abito d’altri tempi, magari per girare una scena particolare. Fatto sta che lei è bellissima. Tra l’altro vedremo presto Miriam sul grande schermo nel rifacimento cinematografico di ‘Diabolik’, per la regia dei Manetti Bros. Nel film ci sarà anche Valerio Mastandrea. Mentre lei reciterà la parte della femme fatale Eva Kant. E scelta migliore non poteva esserci.

