Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 23 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni su tutte le regioni d’Italia, salvo velature serali in transito su Liguria, Sardegna e Sicilia, ma senza fenomeni. Nella notte e fino alle prime luci dell’alba ritorna il pericolo nebbia in Val Padana, su Marche, Umbria e Lazio e tra Salento e Basilicata jonica. Temperature minime in leggero calo e comprese fra 0 e 5° al Centro-Nord, fra 6 e 10° al Sud. Decisamente superiori in Sardegna dove si sfioreranno anche i 14°.

Venerdì 24 gennaio ci sarà l’ingresso in Italia di una perturbazione, a cominciare dal Nordovest e, in serata, anche su Sardegna e alto Tirreno. Previste nevicate sull’Appennino centrale oltre i 1400 metri. Al Sud ancora cieli sereni o poco nuvolosi, ma a partire da domani sera qualche debole pioggia potrebbe lambire la Campania. Temperature massime comprese fra 6 e 8° al Nord, tra 11 e 16° al Centro-Sud, fino a 18° sulle Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nell’area di Milano si registrano rallentamenti sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e (Km 128 – direzione: Trieste) tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Cormano.

A Bologna traffico rallentato in A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 8 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bologna Borgo Panigale. Code a tratti sulla A13 Bologna-Padova (Km 0 – direzione: Bologna) tra Bologna Arcoveggio e Bivio A13/A14 Bologna-Taranto.

Tra Arezzo e Perugia si segnala un veicolo in avaria che sta causando incolonnamenti sulla A1 Firenze-Roma (Km 340 – direzione: Napoli) tra Valdarno e Arezzo.

A Roma code in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est)tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. In A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia l’uscita di Civitavecchia sud è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 03/02/2020 provenendo da Roma per lavori.