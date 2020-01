Laura Chiatti sempre più bella: l’attrice pubblica una foto in cui indossa un abito corto e l’incredibile stacco di coscia fa impazzire tutti i fan.

Bellissima, in perfetta forma, donna in carriera, moglie e mamma innamorata del marito e dei figli: Laura Chiatti è tutto questo. L’attrice, molto presente sui social, oltre a pubblicare i momenti della sua vita in famiglia, regala spesso ai fans foto in cui si mostra in tutta la sua indiscutibile bellezza, sia totalmente al naturale che con trucco e parrucco. Una delle ultime foto in cui mostra l’incredibile stacco di coscia ha così scatenato l’entusiasmo dei fans.

Laura Chiatti mozzafiato sui social: lo stacco di coscia scatena i fan

Su Instagram, Laura Chiatti ha pubblicato una foto in cui indossa un abito corto che mette in risalto la perfezione delle sue gambe. I fans hanno immediatamente commentato la foto che ha portato a casa tantissimi like.

“Sei pazzesca”, “che schianto”. “sempre splendida”, “che bomba”, da togliere il fiato”, “gnocca da paura”, “favolosa”, “da infarto”, “sei davvero stupenda Laura Chiatti, una delle vere dive degli anni 2000…come te c’è ne sono davvero rare”, scrivono i fans.

Diventata famosa quando era giovanissima, la Chiatti, da quando si è sposata con Marco Bocci ed è diventata mamma di Enea che ha appena compiuto cinque anni e di Pablo, ha messa un po’ da parte la carriera dedicandosi alla famiglia e crescendo personalmente i suoi bambini a cui dedica tutta se stessa.

Innamorata dei figli, la Chiatti sogna di allargare ancora la famiglia: “Non dico cinque, ma io sarei voluta arrivare almeno tre figli ma Marco per ora è irremovibile. Avere già due figli non è facile, è un grande impegno”, ha dichiarato qualche tempo fa a Verissimo.