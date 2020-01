Auto | La Ferrari porta a casa un importante traguardo prima dell’inizio della stagione di F1 confermandosi brand più potente del mondo.

La Ferrari dal punto di vista sportivo non sta vivendo di certo un momento d’oro. Il Cavallino Rampante, infatti, non sale sul tetto più alto del mondo in F1 ormai da oltre un decennio. Proprio per questo nel 2020 uno degli obiettivi principali dell’azienda è quello di riportare la Rossa in lotta per il Mondiale.

Intanto però a Maranello possono festeggiare perché per il secondo anno consecutivo il marchio più potente del mondo per Brand Finance. La Ferrari si è piazzata al primo posto di una classifica che ha visto solo 12 brand raccogliere il massimo rating AAA+. Il punteggio raccolto è stato un Brand Strenght Index pari a 94,1 su 100.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Grande successo per la Ferrari

Il Brand Finance Global 500 nel report 2020 presentato a Davos durante World Economic Forum ha calcolato che il valore attuale del brand è pari a 9,1 miliardi di dollari con una crescita registrata del 9%.

Brand Finance calcola il valore stimando il beneficio che il titolare del marchio ricaverebbe dando in licenza il trademark sul mercato aperto e misura la forza del brand in base ai competitor. Grande soddisfazione quindi in Ferrari dove non sono nuovi a premi di questo genere. L’azienda di Maranello si conferma quindi una vera e propria eccellenza italiana, il cui marchio ha travalicato da tempo i confini nazionali.

Antonio Russo