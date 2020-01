L’addio alla vita di corte di Harry e Meghan ha lasciato l’amaro in bocca nella Royal Family. E ci sarebbe chi ne starebbe soffrendo più di tutti.

Lo strappo di Harry e Meghan con la Royal Family non è stato accolto generalmente bene dall’opinione pubblica. La stampa ed i sudditi di Sua Maestà la regina Elisabetta II hanno criticato questa decisione. Ma il secondogenito di Carlo e Diana ha parlato di questo suo modo di agire come di un “qualcosa di inevitabile”. Lui e la Markle, assieme al loro bel bambino Archie, nato nella primavera del 2019, si trovano già in Canada, dove vivranno da civili. Manterranno ancora i loro titoli nominali di duchi del Sussex, e Harry continuerà ad essere principe. Titolo che gli spetta comunque per nascita. Ma la loro vita andrà avanti d’ora in poi come se fossero dei semplici – per quanto facoltosi – civili. Tra l’altro sembra che il papà di lui, il principe Carlo, abbia accolto questa notizia con evidente sofferenza.

Harry e Meghan, la delusione della Famiglia Reale: “Sbagliato comunicarlo sui social, non siamo più uniti”

Già da oltre 22 anni la Famiglia Reale ha dovuto dire addio a Lady Diana, per quanto quest’ultima fosse ritenuta una figura problematica ed all’epoca della sua morte già ampiamente al di fuori a sua volta delle dinamiche di Buckhingam Palace, avendo divorziato da Carlo. Ma il primogenito di Elisabetta e del principe Filippo non riuscirebbe ad accettare ora la lontananza dal suo figlio minore. La Casa Reale invece avrebbe espresso delusione per la volontà di Harry e Meghan di volere far prevalere il loro desiderio di autonomia (e probabilmente anche di tranquillità) a scapito degli impieghi di corte. E delusione sarebbe arrivata soprattutto dal fatto che tale decisione è stata data a mezzo social. Più in generale i reali inglesi sono convinti che non ci sia più unità, ma questo ormai già da diverso tempo.

