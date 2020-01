La bellissima Emily Ratajkowski sa come attirare gli occhi su di sé. Non è solo una questione di togliersi i vestiti. Serve anche sensualità.

È una meraviglia Emily Ratajkowski ed è così da sempre in pratica. La magnifica modella statunitense nata in Inghilterra da genitori americani, da molto tempo riesce ad ammaliare milioni di fans in tutto il mondo. Merito dei suoi scatti pieni di sensualità e di femminilità. La cosa non manca di procurarle si complimenti e messaggi di ammirazione da parte di innumerevoli followers sull’intero globo. Ma altrettanto numerose sono anche le critiche che Emily Ratajkowski attrae verso di sé. Infatti in molti la accusano di essere diventata famosa e conosciuta solamente per il fatto di togliersi i vestiti di dosso e di farsi ritrarre in tal modo in immagini o video.

Emily Ratajkowski, tutto il mondo ai suoi piedi

Un modo veloce ed anche furbo per acquisire notorietà e quindi anche relativi accordi commerciali. Strategia utilizzata in maniera neanche tanto celata anche da diversi vip in Italia. La Ratajkowski ci regala, tra i suoi ultimi scatti, due foto nelle quali si fa ritrarre di spalle. A coprirla c’è solamente un paio di jeans. Sopra la 28enne americana non indossa niente. È girata di spalle e tale vista basta ed avanza per far scatenare la fantasia di chi stravede per lei.