La splendida Elisabetta Gregoraci incanta i suoi followers una volta di più sul proprio profilo Instagram: uno scatto sensazionale

Tra le principali bellezze femminili del Sud Italia di questi anni, non si può non annoverare Elisabetta Gregoraci. La splendida calabrese, che a breve compirà 40 anni, è da tempo sulla cresta dell’onda, fin da quando, 17enne, partecipò nel 1997 a Miss Italia. Da allora, è stata una presenza fissa nei programmi televisivi e nello showbusiness. Di recente, sembra ritornato il sereno anche sulla sua relazione con Flavio Briatore. Intanto, Elisabetta, su Instagram, ci delizia con uno scatto risalente al mese scorso, a Dubai. Forse per far pentire chi l’ha esclusa dalla partecipazione al Dopofestival di Sanremo, si mostra in splendida forma, in una foto con un sontuoso costume bianco che ne contorna le curve. Fianchi sinuosi e decolletè vertiginoso, al solito, per Elisabetta, che rimane una delle più apprezzate dalla community di Instagram.

