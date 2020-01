Stasera dalle ore 20 al palazzo Re Enzo di Bologna è in programma la presentazione della Ducati MotoGP 2020, con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci

Anche quest’anno sarà la Ducati la prima squadra di MotoGP a presentare la sua nuova moto per il 2020. Stasera, giovedì 23 gennaio, a partire dalle ore 20 al palazzo Re Enzo di Bologna, a pochi chilometri dal quartier generale di Borgo Panigale, la Rossa svelerà l’ultima evoluzione della sua Desmosedici, vestita dai colori della livrea che schiererà in pista nella stagione del Motomondiale che si appresta ad iniziare.

Sulla carrozzeria dovrebbe ricomparire il marchio di Mission Winnow, che appartiene al gruppo Philip Morris, sponsor principale della squadra, accantonato però nell’ultima parte della stagione 2019. A far cadere i veli dalla moto saranno ovviamente i due piloti titolari Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, riconfermati per il 2020 ma in scadenza di contratto ed entrambi attualmente a rischio di lasciare la squadra. Insieme a loro saliranno sul palco l’amministratore delegato Claudio Domenicali, il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, il direttore sportivo Paolo Ciabatti e il team manager Davide Tardozzi. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 24 e in live streaming anche sui canali Ducati sui principali social network. TuttoMotoriWeb.com vi terrà informati puntualmente con tutte le foto, video, dichiarazioni e notizie da Bologna.

Le presentazioni 2020 dei team di MotoGP

La squadra italiana sarà l’unica, quest’anno, a tenere il suo evento di presentazione prima dell’accensione dei motori. Dal 2 al 4 febbraio, infatti, a Sepang è previsto lo shakedown dedicato ai collaudatori e ai debuttanti, e proprio in quei giorni tutte le altre scuderie approfitteranno dell’occasione per svelare le loro moto 2020. La Honda ha messo in calendario la sua presentazione per il 4 febbraio a Giacarta, in Indonesia.

Il 6 febbraio saranno invece Suzuki, Yamaha e Petronas (il team satellite della Casa dei Diapason) a mettersi in mostra, mentre la Aprilia attenderà fino al 21 febbraio, alla vigilia del secondo e ultimo test pre-campionato in Qatar, per far cadere i veli dalla sua RS-GP completamente rivoluzionata per la nuova stagione. Non si conoscono ancora i piani della Ktm, che potrebbe non svolgere alcun evento formale.