Alessandra Tripoli, nota insegnante di Ballando con le Stelle, da anni esercita la propria attività ad Hong Kong: la ballerina si è detto seriamente preoccupata per il nuovo ceppo di coronavirus che si sta diffondendo in Cina.

Alessandra Tripoli, una delle più amate insegnanti di Ballando con le Stelle, da anni vive ad Hong Kong e lì esercita la propria professione. La ballerina, contatta da Il Giornale, si è detta molto preoccupata dell’attuale stato di emergenza che sta vivendo la Cina in questo momento a causa del nuovo ceppo di coronavirus che sta mietendo numerose vittime.

Coronavirus, parla Alessandra Tripoli: come si protegge la nota insegnate di ballo

Alessandra Tripoli ha raccontato a Il Giornale come sta vivendo a seguito dell’emergenza sanitaria scoppiata in Cina a causa del nuovo ceppo di coronavirus che ha già mietuto numerose vittime. La ballerina ed insegnante di danza, che da anni vive ad Hong Kong ha manifestato la propria preoccupazione.

Alessandra Tripoli ha affermato, riporta Il Giornale, che non tutti nella metropoli in cui lei vive indossano la mascherina e che in molti pare abbiano dimenticato l’emergenza Sars che anni fa ha messo in ginocchio non solo la Cina, ma l’intero Pianeta, considerando che l’allarme sul contagio venne lanciato troppo tardi quando ormai innumerevoli viaggiatori passati per il paese avevano raggiunto ogni parte del mondo. Oggi, nonostante i numerosi avvertimenti che vengono lanciati perfino in metropolitana, Alessandra Tripoli afferma che la popolazione continua ad essere superficiale e che per tale ragione ad Hong Kong si sarebbero verificati la bellezza di 113 casi. Una vera emergenza riferisce la nota insegnante di Ballando con le Stelle la quale si dice, riporta Il Giornale, seriamente preoccupata per il virus a cui si aggiungono poi le proteste che si stanno verificando ad Hong Kong. Proprio sulla possibilità che le manifestazioni di piazza possano incrementare i casi di contagio, Alessandra Tripoli ha detto che di certo questa non è una possibilità da escludersi. Lei per proteggersi utilizza la mascherina nei luoghi pubblici ed evita di stare a contatto con molta gente.

Leggi anche —> Allarme influenza suina in ospedale: scattano i controlli per gli infermieri