Claudia Dionigi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sul proprio profilo Instagram si mostra in costume: curve da capogiro

E’ stata la protagonista indiscussa della scorsa annata di Uomini e Donne. Da corteggiatrice, ha fatto breccia, alla fine, nel cuore dell’ambitissimo Lorenzo Riccardi. I due ‘cobras’, come sono ormai da tempo soprannominati, stanno vivendo la loro storia d’amore col sorriso sin dal primo giorno. Ma la splendida Claudia Dionigi continua a risplendere di luce propria, eccome. La bionda 30enne ha acquisito un notevole seguito sul proprio profilo Instagram, sul quale posta spesso scatti intriganti e maliziosi. Gli ultimi, la ritraggono in costume, in una spa, facendo intravedere delle curve semplicemente perfette, sia per quanto riguarda il decolletè che per quanto concerne il lato B. Un fisico scultoreo che fa letteralmente impazzire i suoi followers, like e commenti favorevoli si sprecano.