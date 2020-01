Antonietta, una donna di 51 anni, si è rivolta alla trasmissione Chi l’ha Visto? affinché la nota redazione le desse una mano a ritrovare il marito scomparso: un uomo che l’ha sempre riempita di botte e che una volta l’avrebbe fatta finire in arresto cardiaco stando a quanto riporta la redazione di Leggo.

Chi l’ha Visto? Donna chiede aiuto per ritrovare il marito violento

“Ci siamo chiesti perché non lo lascia dov’è” avrebbe affermato Federica Sciarelli padrona di casa del programma Chi l’ha Visto? a cui si è rivolta Antonella. La donna 51enne, riporta la redazione di Leggo, ha chiesto aiuto affinché lo scomparso marito Costantino, un uomo violento che l’avrebbe spedita più volte in ospedale, venga ritrovato. La donna si dice innamorata e benché consapevole del male ricevuto non riesce a rassegnarsi all’idea di non poter più condividere la propria vita con lui. I due si sono conosciuti in un dormitorio, perché Antonella da donna benestante purtroppo, dopo un periodo di terribile crisi, ha perso tutto finendo anche in carcere. La 51enne ha parlato del rapporto con il marito che sin dall’inizio della loro relazione, riferisce Leggo, si era dimostrato possessivo e violento. Più volte, riferisce la donna a causa delle sue percosse sarebbe finita in ospedale, una volta in arresto cardiaco. Lei lo avrebbe denunciato, ma poi avrebbe rimesso la querela perché il marito l’aveva minacciata di lasciarla. Per Annamaria, Costantino è una persona malata che va aiutata, che ha bisogno di un’altra possibilità, per questo ha lanciato un accorato appello: “Io sono certa che tu mi ami, sono pronta a vergognarmi davanti tutta l’Italia e a riaprirti la porta. Non sono una masochista, sono –riporta la redazione di Leggo- una guerriera, non mi arrendo“.

