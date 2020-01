Calciomercato, Cavani può lasciare il Psg: il Matador in scadenza di contratto, ecco le dichiarazioni del padre del Matador

Dopo sei anni e mezzo, l’avventura di Edinson Cavani al Psg potrebbe concludersi nel corso di questo mese di gennaio. L’attaccante uruguaiano è in scadenza di contratto con il club francese e dall’arrivo di Icardi, in questa stagione, ha visto davvero poco il campo. Sono arrivate tuttavia le parole, di recente, del tecnico Tuchel, che ha spiegato di stimare il giocatore e credere in lui. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare Luis Cavani, padre del Matador, che ai microfoni del ‘Chiringuito’ ha svelato importanti novità sul futuro dell’ex giocatore del Napoli. “Abbiamo avuto offerte importanti dalla MLS e dalla Germania, ma c’è giù un accordo con l’Atletico Madrid – ha spiegato – Le parole di Tuchel sono di circostanza, la verità è che il Psg sta temporeggiando perché teme di cederlo a una diretta concorrente per la Champions League e ha paura di ritrovarselo contro. Lo stanno trattando in modo ingiusto”.