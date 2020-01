Ad un comizio in Calabria, Silvio Berlusconi si è lasciato andare ad una battuta sulla sua candidata Jole Santelli che ha sollevato un vespaio.

Silvio Berlusconi è andato in Calabria per sostenere la sua candidata di Forza Italia Jole Santelli, che ha definito una donna in grado di risolvere efficacemente i problemi. Il leader di Forza Italia si è poi lasciato andare ad una battuta sulla candidata: “La conosco da 26 anni ma non me l’ha mai data“.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus in Cina: la preoccupazione della ballerina Alessandra Tripoli

Berlusconi in Calabria, la battuta a sfondo sessuale su Jole Santelli e la pioggia di critiche

Le parole di Berlusconi e la reazione della Santelli, che ha riso alla battuta che ha definito simpatica, sono state aspramente criticate. Camilla Sgambato, componente della segreteria Pd, ha definito la battuta “squallida, offensiva e una dimostrazione del machismo di Berlusconi”. La Sgambato ha aggiunto di essere “solidale con la collega” nonostante lei si sia resa complice “non indignandosi”.

Stefano Graziano, commissario del PD della Calabria, ha definito l’intervento di Berlusconi mortificante per le donne e ha criticato l’atteggiamento della Santelli, che a suo avviso sarebbe dovuta scendere dal palco. Anche il candidato alla presidenza della Regione Calabria Pippo Callipo ha definito mortificante la battuta di Silvio Berlusconi.

Critiche per il leader di Forza Italia sono arrivate anche dal Movimento 5 Stelle. La deputata Carla Ruocco ha definito la battuta inaccettabile, sessista e disgustosa, resa ancora più grave dal fatto che a pronunciarla è stato un politico. “Purtroppo Berlusconi ci ha abituato a questo ed altro, ma è ora che la smetta di sminuire la donna ogni giorno” ha aggiunto la Ruocco.

Silvio Berlusconi ha replicato alle critiche dicendo che da sempre le donne occupano ruoli di primo piano nel suo partito e nelle sue aziende.

LEGGI ANCHE >>> Virus, primo caso sospetto in Italia: ULTIMA ORA, rientrava da Whuan

Teresa Franco